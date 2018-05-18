МиГ-31 загорелся под Пермью

В Пермском крае на аэродроме загорелся самолет Миг-31

Правый двигатель находящегося на взлетно-посадочной полосе самолета МиГ-31 загорелся в пятницу на аэродроме в Пермском крае , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Восемнадцатого мая 2018 года около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета", — говорится в сообщении.

По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.