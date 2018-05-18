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МиГ-31 загорелся под Пермью
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В Пермском крае на аэродроме загорелся самолет Миг-31 

РИА Новости 1 час назад
Правый двигатель находящегося на взлетно-посадочной полосе самолета МиГ-31 загорелся в пятницу на аэродроме в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Восемнадцатого мая 2018 года около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета", — говорится в сообщении.
По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.
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Комментарии25  Ещё 5 источников 
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