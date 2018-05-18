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Полицейский стал фигурантом уголовного дела за репост
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Полицейский стал фигурантом уголовного дела за репост во «ВКонтакте» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В отношении сотрудника УВД на Московском метрополитене возбудили уголовное дело об экстремизме за репост видеоролика и комментарий к нему во «ВКонтакте». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Расследование ведется по статье 282 УК («Возбуждение ненависти по признакам национальности с использованием сети интернет»).
По версии следствия, 35-летний полицейский из Коломны в феврале 2009 года зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под именем Володимир Синеко. Под этим именем он «не позднее 1 января 2017 года осуществил републикацию видеозаписи "Пьяный русский vs узбек" и опубликовал комментарий, в котором содержатся психологические и лингвистические признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку».
Материалы для привлечения полицейского к уголовной ответственности были собраны сотрудниками ФСБ.
Мера пресечения в отношении полицейского не избиралась.
Источник в полиции добавил, что подозреваемый работал в органах внутренних дел уже пять лет и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.
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