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8 человек погибли в результате стрельбы в школе Техаса
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8 человек погибли в результате стрельбы в школе Техаса 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Техасе в городе Санта Фе произошла стрельба в школе.
Как сообщает CBS, в результате стрельбы погибли 8 человек.
Иинцидент локализован, а стрелок задержан.
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