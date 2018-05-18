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В Москве появился маньяк с газетой
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

В Москве появился маньяк с газетой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Битцевском парке орудует сексуальный маньяк, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, на этой неделе мужчина примерно 50-и лет подошел к женщине, сидевшей на лавке в Битцевском лесу неподалеку от станции метро «Новоясеневская».
Мужчина держал в руках свернутую газету, из которой достал нож, пригрозил им и повел женщину в кусты. В ответ на вопрос женщины «Зачем?», он ответил, что намерен ее изнасиловать. В этот момент женщина закричала, а маньяк испугался и убежал.
Едва не ставшая жертвой насилия женщина написала заявление в полицию. Правоохранители сообщили ей, что в минувший четверг получили две подобные жалобы, а также составили с ее слов автопортрет маньяка.
При этом «МК» отмечает, что злоумышленником может оказаться состоящий на учете у психиатра местный житель.
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