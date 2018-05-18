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Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
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Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера 

Рамблер 1 час назад
Агрессивный автолюбитель попал в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины. Инцидент произошёл 14 мая на одной из улиц Севастополя. Водитель на кроссовере Volvo XC90 сбил велосипедиста, который, следуя правилам дорожного движения, спешился и намеревался перейти проезжую часть по пешеходному переходу. На кадрах видно, что иномарка не снизила скорость перед переходом, как это предписывают ПДД. Автолюбитель-виновник дорожно-транспортного происшествия разозлился и решил наказать спортсмена. Он перегородил внедорожником дорогу и вышел из автомобиля, намереваясь разобраться. В этот момент мимо проезжал байкер, причём он находился с другой стороны автомобиля. Но в гневе водитель не разобрался и напал на мотоциклиста. ТО ли ему было всё равно, на ком вымещать злость, то ли он просто не сообразил, что велосипедист находится с другой стороны, то ли просто не сориентировался. Но очевидно, что тот факт, что он сбил человека на двухколёсном средстве, отпечатался у него в мозгу. Байкер был настолько огорошен внезапностью атаки, что не смог дать сдачи. Неизвестно, чем завершилась эта нелепая разборка.
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