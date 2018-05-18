Пожар нарушил график авиарейсов в Израиле

В Израиле пожар у аэропорта нарушил график авиарейсов

Пожар в районе главного израильского аэропорта обернулся задержками авиарейсов, прибывающих в Тель-Авив и вылетающих оттуда, передают местные телеканалы.

Возгорание поросших травой и кустарником пустошей в окрестностях международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона заставило авиационные власти координировать график полетов с пожарными.

"Пожар в районе населенного пункта Эльад рядом с аэропортом привел к задержке рейсов… Пока один самолет был отправлен на другой аэродром, а все "окна" вылетов и посадок согласовываются с пожарным управлением центрального округа", — сообщил Десятый телеканал.

Израиле с четверга держится жаркая, сухая и ветреная погода, способствующая возникновению природных пожаров.