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Пожар нарушил график авиарейсов в Израиле
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В Израиле пожар у аэропорта нарушил график авиарейсов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariel Schalit
Пожар в районе главного израильского аэропорта обернулся задержками авиарейсов, прибывающих в Тель-Авив и вылетающих оттуда, передают местные телеканалы.
Возгорание поросших травой и кустарником пустошей в окрестностях международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона заставило авиационные власти координировать график полетов с пожарными.
"Пожар в районе населенного пункта Эльад рядом с аэропортом привел к задержке рейсов… Пока один самолет был отправлен на другой аэродром, а все "окна" вылетов и посадок согласовываются с пожарным управлением центрального округа", — сообщил Десятый телеканал.
В Израиле с четверга держится жаркая, сухая и ветреная погода, способствующая возникновению природных пожаров.
В центре страны возгорания заставили полицию закрыть для движения отдельные участки автодорог, на юге, по данным СМИ, остановлено движение поездов на одной из веток, связывающих города Кирьят-Гат и Беер-Шеву.
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