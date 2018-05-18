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Звукооператор ВГТРК ранен в Донбассе
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Звукооператор ВГТРК ранен при обстреле в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Как уточнила ведущая канала «Россия 1», под обстрел попала съемочная группа корреспондента Александра Сладкова.
Звукооператор холдинга ВГТРК Игорь Уклеин ранен при обстреле в Донбассе. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
«Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова, ранен звукооператор Игорь Уклеин», — сообщили в эфире канала.
Ведущая «России 1» уточнила, что речь идет о том самом обстреле, в результате которого погиб командир батальона Олег Мамиев с позывным Мамай.
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