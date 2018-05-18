Звукооператор ВГТРК ранен в Донбассе

Звукооператор ВГТРК ранен при обстреле в Донбассе

Как уточнила ведущая канала «Россия 1», под обстрел попала съемочная группа корреспондента Александра Сладкова

Звукооператор холдинга ВГТРК Игорь Уклеин ранен при обстреле в Донбассе. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова, ранен звукооператор Игорь Уклеин», — сообщили в эфире канала.

Ведущая «России 1» уточнила, что речь идет о том самом обстреле, в результате которого погиб командир батальона Олег Мамиев с позывным Мамай.