Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты 

Несчастные случаи с цирковыми артистами происходят нечасто, и чаще всего из-за искусства страдают акробаты, выполняющие трюки на большой высоте. Герою ролика из Великобритании, который упал на арену почти из-под купола цирка несказанно повезло: он остался жив, несмотря на то, что само падение выглядело по-настоящему пугающим. Видео, в котором запечатлено падение артиста, сняли зрители, присутствовавшие на представлении. Исполняя номер, акробат должен был проделать сальто-мортале в колесе, которое при этом поднималось наверх. Однако в какой-то момент мужчина совершил ошибку, оступился и выпал из колеса с высоты примерно десять метров. Во время падения его чуть было не задела металлическая конструкция, кроме того, циркач приземлился на арену спиной. Ему немедленно оказали первую помощь, вызвали медиков и сразу же отправили в госпиталь. По счастливому стечению обстоятельств, это ужасное падение не завершилось трагедией. Артист получил всего несколько ушибом и отделался лишь синяками, избежав более серьёзных травм. Сам он позже отметил, что, когда стремительно нёсся вниз, мысленно уже попрощался с жизнью.