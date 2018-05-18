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«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног
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«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @davidebartolomorana
Житель Испании Дэвид Морана (Davide Morana) рассказал о том, как лишился ног и рук из-за того, что врач не смог правильно поставить ему диагноз. Об этом сообщает The Sun.
В январе этого года 24-летний мужчина почувствовал лихорадку и боль в челюсти. Как только ему стало хуже, он отправился в больницу и сдал кровь и мочу на анализ. Врач не заметил ничего опасного, принял недомогание за простуду и отправил пациента домой.
Позднее у Мораны началась рвота, температура тела поднялась до 39 градусов Цельсия, а на лице появились коричневые пятна.
«Я чувствовал себя ужасно. Мои ноги страшно болели, казалось, будто они отморожены. Я снял носки и увидел, что коричневые отметины есть и на ногах», — рассказал испанец.
Он вернулся в больницу, и после проверки врачи обнаружили у него менингит. В течение двух дней инфекция распространилась по всему телу и, чтобы выжить, мужчине пришлось пережить ампутацию и рук, и ног.
Сейчас Морана пытается собрать деньги с помощью краудфандинга деньги на новые конечности. Он признается, что в прошлом был спортсменом и хотел бы вернуться к активной жизни.
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Комментарии9  Ещё 1 источник 
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