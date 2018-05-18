Арестован владелец столкнувшегося с тепловозом автобуса

Арестован владелец автобуса, столкнувшегося в апреле с тепловозом в Крыму

Арестован индивидуальный предприниматель, которому принадлежит автобус, столкнувшийся в апреле с тепловозом в Крыму . Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.

ДТП произошло 8 апреля на железнодорожном переезде между Армянском и Красноперекопском. Погибли пять человек, в том числе водитель. Ещё семеро получили травмы.

Владелец микроавтобуса обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследование уголовного дела продолжается. Предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы.

В апреле СК начал проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Крыму.