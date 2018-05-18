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Арестован владелец столкнувшегося с тепловозом автобуса
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Арестован владелец автобуса, столкнувшегося в апреле с тепловозом в Крыму 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Арестован индивидуальный предприниматель, которому принадлежит автобус, столкнувшийся в апреле с тепловозом в Крыму. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.
ДТП произошло 8 апреля на железнодорожном переезде между Армянском и Красноперекопском. Погибли пять человек, в том числе водитель. Ещё семеро получили травмы.
Владелец микроавтобуса обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Расследование уголовного дела продолжается. Предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы.
В апреле СК начал проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Крыму.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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