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В Иркутске сгорела нелегальная гостиница
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В Иркутске сгорела нелегальная гостиница 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Нелегальная гостиница сгорела в Иркутске, один человек погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Двухэтажный частный дом в предместье Иркутска загорелся ранним утром 18 мая.
"По словам соседей, здесь была организована нелегальная гостиница, постояльцев — около 20 человек. Десятерым удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе проливки и разбора строительных конструкций в здании был обнаружен погибший мужчина — предположительно, хозяин дома.
Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров.
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