В Иркутске сгорела нелегальная гостиница

Двухэтажный частный дом в предместье Иркутска загорелся ранним утром 18 мая.

"По словам соседей, здесь была организована нелегальная гостиница, постояльцев — около 20 человек. Десятерым удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проливки и разбора строительных конструкций в здании был обнаружен погибший мужчина — предположительно, хозяин дома.

Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров.