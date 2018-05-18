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В Ираке казнят россиянина
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В Ираке казнят россиянина 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Reuters
Суд в Ираке 17 мая приговорил к смертной казни гражданина России, обвинённого в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает Arab News со ссылкой на источник в суде.
Фамилия человека, которому вынесли приговор — Хасанов, но его имя не уточняется. Российские власти эту информации пока не прокомментировали.
Источник Arab News отметил, что более 300 человек, в том числе около ста иностранцев, были приговорены к смертной казни в Ираке за последние несколько месяцев. Многие получили пожизненные сроки.
Большинство осужденных иностранцев — граждане Турции или «выходцы из бывших советских республик».
В апреле 19 россиянок, шесть женщин из Азербайджана и четыре из Таджикистана были приговорены к пожизненному заключению в Ираке за участие в ИГ. МИД России сообщал, что в заключении в Ираке находятся от 50 до 70 россиянок вместе с почти сотней детей.
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