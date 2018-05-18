В Ираке казнят россиянина

Фамилия человека, которому вынесли приговор — Хасанов, но его имя не уточняется. Российские власти эту информации пока не прокомментировали.

Источник Arab News отметил, что более 300 человек, в том числе около ста иностранцев, были приговорены к смертной казни в Ираке за последние несколько месяцев. Многие получили пожизненные сроки.

Большинство осужденных иностранцев — граждане Турции или «выходцы из бывших советских республик».