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В Армении 90 человек госпитализировали с отравлением
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В Армении оценили ситуацию с отравлением работников винодельческой компании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Пострадавшие от отравления сотрудники винодельческого предприятия в Армавирской области ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести, заявили в пресс-службе Минздрава Армении.
Ранее в МЧС сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области обратились 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении — ред.). Двадцать человек были выписаны сразу же после получения соответствующей медицинской помощи. В данный момент лечение в медцентрах городов Армавир и Мецамор получают 60 больных.
"У больных выявлены одинаковые симптомы — тошнота, рвота, высокая температура, диарея, головокружение. Их состояние легкое и средней тяжести", — заявили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным речь идет о пищевом отравлении. «Взяты образцы продуктов питания и биоматериалов пострадавших для лабораторной экспертизы. Выяснилось, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, доставленные одним поставщиком», — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, бутерброды попробовали 200 сотрудников предприятия.
Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну.
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