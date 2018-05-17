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Возбуждено дело за призыв взорвать Крымский мост
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Возбуждено дело за призыв взорвать Крымский мост 

Рамблер 2 часа назад
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего статью с призывом бомбить Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Следствие усматривает в действиях Рогана публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.
>> В США посоветовали Украине взорвать Крымский мост
Статья под названием «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» была опубликована в издании The Washington Examiner. В ней автор призвал наносить авиаудары по Крымскому мосту, чтобы подать Москве сигнал, что Украина не смирится с захватом своих территорий.
Как рассказала Петренко, следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу статьи. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора The Washington Examiner, опубликовавшего материал Рогана.
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