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Экс-замминистра культуры Пирумова задержали
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Экс-замминистра культуры Пирумова задержали по делу о хищении не менее 450 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов задержан по новому уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Бывшего чиновника задержали следователи СК совместно с ФСБ России. Вместе с ним задержан и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.
"Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", — сказала Петренко.
По ее словам, 16 и 17 мая следователями совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. В их отношении Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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