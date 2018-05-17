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В Подмосковье найден мертвым сотрудник полиции
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В Подмосковье найден мертвым сотрудник полиции 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудник полиции найден мертвым в подмосковном Подольске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.
"Накануне в дежурную часть Управления МВД по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на улице Молодежная лежит мужчина. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что погибший служил в конвойном полку ГУ МВД по Московской области. На момент гибели он находился в гражданской одежде и в свободное от службы время", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по факту гибели проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Подольске найден сотрудник полиции с признаками побоев.
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