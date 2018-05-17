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В Сирии ликвидировали главного пропагандиста ИГ
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В Сирии ликвидировали главного пропагандиста ИГ*, заявили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный сирийский пропагандист террористической группировки ИГ* был ликвидирован в результате ударов иракских ВВС, что привело к упадку пропагандистской сети боевиков в Сирии, передал в четверг иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на неназванный источник в местной разведке.
Иракские ВВС ранее в этом году несколько раз атаковали позиции террористов в Сирии недалеко от границы двух стран. Последний раз удары были нанесены по командному пункту террористов в районе Дашиша 14 мая и, по заявлению командования, привели к его полному уничтожению.
"Удары иракских ВВС на территории Сирии по месту встречи командиров ИГ* привели к гибели боевика, известного как Абу Бараа аш-Шами — руководителя пропаганды ИГ* на территории Сирии", — привел канал слова иракского источника.
Источник добавил, что террорист в том числе руководил изготовлением видеоматериалов, включая видео расправ и пыток, и после его ликвидации "информационная структура боевиков развалилась".
Представители Ирака ранее отмечали, что ВВС наносили удары в Сирии после координации с четырехсторонним центром безопасности, в котором участвуют Сирия, Иран, Россия и Ирак. Центр был создан в Багдаде в 2015 году для обмена информацией о террористах ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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