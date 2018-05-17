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Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
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Американец, оправданный после 17 лет тюрьмы, расплакался в суде 

РИА Новости 4 часа назад
В США мужчину по имени Джо Банн оправдали после того, как он отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал. Узнав о том, что его доброе имя восстановлено, мужчина расплакался и поблагодарил судью, взяв ее за руки. Сюжет, посвященный оправданию Банна, опубликовал канал PIX 11.
Его арестовали в 1991 году по подозрению в убийстве тюремного надзирателя, тогда ему было всего 14 лет. Он отсидел 17 лет и был досрочно освобожден в 2009 году, однако после этого не оставил попыток доказать невиновность.
"С этим делом были очевидные проблемы, — отметил адвокат Банна Глен Гарбер. — Веских оснований для ареста не было".
Выступая на заседании, судья Шандия Симпсон призналась, что ее переполняют эмоции.
"Вам было 14, когда это произошло. Этого не должно было случиться", — заявила она, отметив, что в деле против Банна ни о каком "правосудии" речь не шла.
Когда с Банна сняли все обвинения, он не смог сдержать слез. Он поблагодарил Бога за то, что ему удалось добиться своего спустя 27 лет.
Мужчина в прошлом году основал организацию avoice4theunheard.org, которая занимается поддержкой заключенных в американских тюрьмах.
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