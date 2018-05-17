Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался

Американец, оправданный после 17 лет тюрьмы, расплакался в суде

США мужчину по имени Джо Банн оправдали после того, как он отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал. Узнав о том, что его доброе имя восстановлено, мужчина расплакался и поблагодарил судью, взяв ее за руки. Сюжет, посвященный оправданию Банна, опубликовал канал PIX 11.

Его арестовали в 1991 году по подозрению в убийстве тюремного надзирателя, тогда ему было всего 14 лет. Он отсидел 17 лет и был досрочно освобожден в 2009 году, однако после этого не оставил попыток доказать невиновность.

"С этим делом были очевидные проблемы, — отметил адвокат Банна Глен Гарбер. — Веских оснований для ареста не было".

Выступая на заседании, судья Шандия Симпсон призналась, что ее переполняют эмоции.

"Вам было 14, когда это произошло. Этого не должно было случиться", — заявила она, отметив, что в деле против Банна ни о каком "правосудии" речь не шла.

Когда с Банна сняли все обвинения, он не смог сдержать слез. Он поблагодарил Бога за то, что ему удалось добиться своего спустя 27 лет.

Мужчина в прошлом году основал организацию avoice4theunheard.org, которая занимается поддержкой заключенных в американских тюрьмах.