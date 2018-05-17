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Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
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Самого сильного россиянина чуть не задавили на рынке 

Рамблер 2 часа назад
Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин рассказал на своей странице «ВКонтакте», как на него наехал автомобиль на рынке в Челябинске.
По словам Нигматуллина, 16 мая он отправился на рынок за продуктами вместе с семьей. Когда он стоял возле ларька с сыном, услышал громкие автомобильные сигналы. Затем ему в бедро «уперся» автомобиль, а из окна выглянула женщина-водитель.
«Кричит мне «убирайся с пути, забирай своего ребёнка» и ещё несколько непереводимых ругательств в мой адрес», — рассказал силач (орфография и пунктуация автора сохранены). Как оказалось, он мешал ей припарковаться.
Нигматуллин опубликовал видео, на которое попала эта женщина.
«Обматерили, чуть не сбили», — отметил он на записи.
Затем Нигматуллин спросил имя женщины, на что она ответила: «Там иди себе в кишлаке разборки эти делай».
Свой пост силач завершил хэштегом #мойкишлакроссия.
Эльбрус Нигматуллин — российский спортсмен, актер, общественный деятель и вице-президент Федерации сильнейших атлетов России. Мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу. В 2005 году он стал вице-чемпионом соревнования «Самый сильный человек планеты», четыре раза получал титул «Самый сильный человек России».
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