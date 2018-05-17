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Экс-полицейский оказался серийным убийцей
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Экс-полицейский оказался серийным убийцей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ok.ru
Бывший подполковник полиции оказался серийным убийцей, сообщает «Московский комсомолец».
Экс-подполковник Министерства внутренних дел России из Подольска Алексей Жданов был задержан в октябре 2017 года по подозрению в убийстве 38-летнего мужчины.
Тогда СМИ сообщали, что Жданов по меньшей мере шесть раз выстрелил в уроженца Азербайджана, попав ему в спину, голову, грудь и руку. Труп был обнаружен во дворе одного из домов на Новослободской улице в Москве.
Причиной преступления был назван дорожный конфликт, мужчины не поделили дорогу, и бывший полицейский захотел «отомстить». Кроме того, сообщалось, что Жданов вел асоциальный образ жизни, много пил и «не мог найти себя в жизни».
Как сообщает «МК», в ходе расследования этого дела выяснилось, что Жданов имеет отношение к смерти еще одного азербайджанца. По версии следствия, примерно за месяц до первого убийства экс-подполковник убил таксиста и спрятал его тело в новомосковском лесу.
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