Экс-полицейский оказался серийным убийцей

Бывший подполковник полиции оказался серийным убийцей, сообщает « Московский комсомолец ».

Тогда СМИ сообщали, что Жданов по меньшей мере шесть раз выстрелил в уроженца Азербайджана , попав ему в спину, голову, грудь и руку. Труп был обнаружен во дворе одного из домов на Новослободской улице в Москве

Причиной преступления был назван дорожный конфликт, мужчины не поделили дорогу, и бывший полицейский захотел «отомстить». Кроме того, сообщалось, что Жданов вел асоциальный образ жизни, много пил и «не мог найти себя в жизни».

Как сообщает «МК», в ходе расследования этого дела выяснилось, что Жданов имеет отношение к смерти еще одного азербайджанца. По версии следствия, примерно за месяц до первого убийства экс-подполковник убил таксиста и спрятал его тело в новомосковском лесу.