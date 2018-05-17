Пенсионерку пытались убить шилом в Москве

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Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство пенсионерки на юге Москве 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Задержан житель столицы по подозрению в покушении на убийство пенсионерки на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Ночью 17 мая мужчина, находясь вблизи жилых домов на ул. Борисовские пруды, беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, а после нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы. После этого скрылся с места происшествия. Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников задержан подозреваемый 1993 г. рождения, которым оказался местный житель», — сказала Ю. Иванова.
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в городскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ход расследования дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Москве Александром Дрымановым.
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