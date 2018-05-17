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Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
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Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле 

Рамблер 7 часов назад
В Барнауле произошёл конфликт между пассажиром автобуса и водителем. Очевидцы сняли разборку на видео и выложили в Сеть. Когда на одной из остановок в салон автобуса вошёл мужчина, некоторым пассажирам показалось, что он нетрезв и одет в грязную одежду. Они начали громко выражать недовольство появлением мужчины, возмущаться и требовать, чтобы он вышел. На помощь им пришёл водитель, который также счёл, что пассажиру в таком виде не следует находиться в автобусе. При этом некоторые другие пассажиры за вошедшего мужчину вступились и потребовали прекратить конфликт. Однако водитель стоял на своём, не помогли даже уверения пассажира, что ему ехать недалеко и нужно будет вскоре выходить. Когда словесно ситуацию разрешить не удалось, в ход пошли кулаки. Мужчину всё-таки выкинули из салона, а когда он попытался снова войти, то получил удар ногой в живот от разозлившегося водителя. После этого водитель вернулся на своё место, закрыл двери автобуса и уехал. О состоянии пассажира-неудачника ничего на данный момент никакой информации нет.
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