Ещё
В Краснодаре вынужденно сел лайнер из Тель-Авива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре вынужденно сел лайнер Тель-Авив — Москва 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В Краснодаре из-за болезни пассажирки вынужденно приземлился авиалайнер А-320, летевший рейсом Телль-Авив — Москва. Инцидент, о котором стало известно только сегодня, как выяснилось произошел накануне днем. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.
— Причиной вынужденной посадки было плохое самочувствие одного из пассажиров, — рассказали в пресс-службе аэропорта региона. — Поэтому командир лайнера принял решение приземлиться и проинформировал об этом диспетчеров. Женщине, которая плохо себя чувствовала, оказана медицинская помощь и ее доставили в одну из больниц города.
После дозаправки самолет вновь поднялся в воздух 15 мая в 12.10 и отправился по маршруту в Москву.
Как ранее писала "РГ", 3 мая такое же происшествие произошло в аэропорту Краснодар — лайнер, летевший из Москвы в болгарский города Варна приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.
Российская Газета: последние новости
Приморского подростка не пустили в самолет из-за гипса Видео: На филиппинский берег выбросило "предвестника бедствий" Полицейский получил ранение на акции сторонников ЛГБТ в Запорожье
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ195
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро13
Опубликована предсмертная записка Котлера48
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»795
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение