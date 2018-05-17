В Краснодаре вынужденно сел лайнер из Тель-Авива

В Краснодаре вынужденно сел лайнер Тель-Авив — Москва

Краснодаре из-за болезни пассажирки вынужденно приземлился авиалайнер А-320, летевший рейсом Телль-Авив — Москва . Инцидент, о котором стало известно только сегодня, как выяснилось произошел накануне днем. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

— Причиной вынужденной посадки было плохое самочувствие одного из пассажиров, — рассказали в пресс-службе аэропорта региона. — Поэтому командир лайнера принял решение приземлиться и проинформировал об этом диспетчеров. Женщине, которая плохо себя чувствовала, оказана медицинская помощь и ее доставили в одну из больниц города.

После дозаправки самолет вновь поднялся в воздух 15 мая в 12.10 и отправился по маршруту в Москву.

Как ранее писала "РГ", 3 мая такое же происшествие произошло в аэропорту Краснодар — лайнер, летевший из Москвы в болгарский города Варна приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.