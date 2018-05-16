Порка нагайкой: казаки получили за несдержанность

Казачьи организации наказали поркой своих участников, которые 5 мая нагайками били участников несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве . На специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и разобрались с теми, кто реагировал на провокации «слишком горячо». Одного из провинившихся казаков официальный суд также оштрафовал на тысячу рублей, но не за драку, а за брань. Сами казаки признают, что понесенная кара не изменит их поведения.

В нескольких городах России 5 мая прошли акции протеста «Он нам не царь», в ходе которых было задержано более тысячи человек. Некоторые акции, например, в Москве, были несогласованны с властями. Как рассказывали очевидцы, люди в форме казаков помогали полиции разгонять толпу — били мирных демонстрантов кулаками и нагайками.

«На площади, находились люди, одетые в военную и полувоенную форму и казачьи папахи. У этих людей при себе были палки и нагайки, — говорится в заявлении одного из пострадавших в СК, — Когда появился Навальный, эти люди двинулись в мою сторону, толкая и избивая при этом находившихся там других граждан, целенаправленно провоцировали возникновение давки, умышленно наносили удары окружающим кулаками, ногами, палками, нагайками по различным частям тела. На своем пути эти «казаки» несколько раз толкнули меня, ударили кулаком в плечо и нагайкой по ногам (позже в травмпункте был зафиксирован ушиб мягких тканей бедер — «Газета.Ru» ).

Эти люди ярко выделялись среди всех присутствующих на площади своей одеждой и экипировкой».

Примерно через 4-5 минут после этого появились сотрудники полиции, которые направились к Навальному, продолжает пострадавший участник несогласованной акции. «При этом сотрудники полиции не предпринимали никаких мер к предотвращению описанных хулиганских действий, характеризуемых пренебрежением к наступлению последствий в виде травм и увечий окружающих, совершаемых организованной группой, в общественном месте. Также не пытались задержать нападавших на людей лиц».

«В настоящее время мы направили в СК порядка 10 заявлений от пострадавших о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции и так называемых казаков.

Каждый из них имеет медицинский документ, подтверждающий наличие телесных повреждений. По их словам, их били руками, ногами, а также дубинкой и нагайкой. Эта информация должна быть проверена в рамках доследственной проверки», — сообщил «Газете.Ru» координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

Впрочем, к определенной ответственности казаков уже привлекли — их же «коллеги». Как рассказал Business FM казачий блогер Василий Ящиков, после произошедшего состоялся специальный сход, казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации слишком горячо. «Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям.

Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — сказал Ящиков.

При этом он отметил, что факт порки провинившихся казаков совершенно не означает, что в следующий раз при столкновении с оппонентами они будут терпеть оскорбления и реагировать как-то иначе.

Суд оштрафовал одного из казаков, принимавших участие в столкновениях 5 мая на Пушкинской, Евгения Федорченко. Однако он должен будет заплатить тысячу рублей не за драку, а за нецензурную брань.

Ранее Центральное казачье войско (ЦКВ) подтвердило присутствие своих людей на Пушкинской в указанное время.

«Несколько казаков Центрального казачьего войска пришли на концерт «Московская весна», где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром, — говорится в заявлении ЦКВ, — Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. В каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали».

Московские власти заявили, что казаки не привлекались к охране правопорядка.

«В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — сообщал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он также добавил, что власти поддерживают большое количество общественных движений, в том числе казачьи объединения, которые действительно участвуют «в охранной деятельности».