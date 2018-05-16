На акции ЛГБТ в Запорожье произошел взрыв

СМИ: в Запорожье на акции ЛГБТ произошел взрыв

Неизвестный бросил взрывпакет в толпу участников акции сторонников ЛГБТ в центре Запорожья , в результате чего пострадал один человек. Об этом в среду сообщил сайт города Запорожья "061".

"Во время акции неизвестный мужчины бросил в толпу участников акции взрывпакет, после чего пытался убежать. Хулигана задержали правоохранители. Мужчина среднего возраста заявил, что таким образом высказал "гражданское недовольство", — говорится в сообщении.

Как пояснили в издании, в результате взрыва один человек пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов . У злоумышленника были обнаружены пистолет, электрошокер и нож.

16 мая возле здания мэрии Запорожья проходила публичная акция в поддержку ЛГБТ-сообщества "Радужный флешмоб — 2018". Несколько десятков человек, которые принимали участие в мероприятии, сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимі" ("Мы видимые").