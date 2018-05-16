Опубликована предсмертная записка Котлера

Опубликована предсмертная записка погибшего Котлера

В записке он обращается к другу и пишет, что любит свою семью, которую он подвел. Из текста также следует, что он не чувствовал любви к себе со стороны матери.

За несколько дней до смерти Котлер проиграл суд о признании его финансово несостоятельным. Банк требовал взыскать с него 48 млн рублей по кредитному договору на покупку квартиры, который был заключен в 2015 году.

Суд постановил начать процедуру реструктуризации долгов и приступить к реализации имущества бизнесмена.