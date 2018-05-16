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Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
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В Сети появились видео со взрывами снарядов в Удмуртии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В соцсетях стали появляться видео детонирующих снарядов в бывшем военном арсенале недалеко от поселка Пугачево в Удмуртии.
Очевидцы ЧП выкладывают в Сеть ролики, на которых видно, как на территории бывшего военного арсенала в окрестностях Пугачево разрываются снаряды.
Из-за взрывов на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» на участке от Малой Пурги до Ижевска перекрыто движение автотранспорта, передает РИА «Новостти».
Напомним, в район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара. До этого Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщили, что на месте пожара на территории бывшего военного арсенала фиксируются одиночные взрывы.
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