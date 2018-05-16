Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии

В Сети появились видео со взрывами снарядов в Удмуртии

В соцсетях стали появляться видео детонирующих снарядов в бывшем военном арсенале недалеко от поселка Пугачево в Удмуртии Очевидцы ЧП выкладывают в Сеть ролики, на которых видно, как на территории бывшего военного арсенала в окрестностях Пугачево разрываются снаряды. Из-за взрывов на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» на участке от Малой Пурги до Ижевска перекрыто движение автотранспорта, передает РИА «Новостти». Напомним, в район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара. До этого Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщили, что на месте пожара на территории бывшего военного арсенала фиксируются одиночные взрывы.