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В заброшенном морге Москвы нашли останки
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В заброшенном морге Москвы нашли останки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
На территории заброшенного морга на юго-западе Москвы были обнаружены скелетированные останки женщины. Об этом в среду, 16 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления СК.
Останки обнаружили вечером 15 мая на улице Фотиевой. По предварительным данным, смерть наступила более восьми месяцев назад. Начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства гибели женщины и ее личность.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
27 апреля три скелета нашли строители во время земляных работ на севере Москвы. Кости и черепа находились на Большой Академической улице. Это останки трех человек, убитых, по предварительным данным, еще в 1990-е годы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Комментарии3  Ещё 8 источников 
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