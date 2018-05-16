В заброшенном морге Москвы нашли останки

На территории заброшенного морга на юго-западе Москвы были обнаружены скелетированные останки женщины. Об этом в среду, 16 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления СК

Останки обнаружили вечером 15 мая на улице Фотиевой. По предварительным данным, смерть наступила более восьми месяцев назад. Начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства гибели женщины и ее личность.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

27 апреля три скелета нашли строители во время земляных работ на севере Москвы. Кости и черепа находились на Большой Академической улице. Это останки трех человек, убитых, по предварительным данным, еще в 1990-е годы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.