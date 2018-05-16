В Коми затонул вездеход с людьми

В среду, 16 мая, в Коми вездеход, в котором находились девять человек, ушел под воду болота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ..

Двум пассажирам удалось спастись, забравшись на крышу вездехода, отмечает Telegram-канал Mash. Кабина вездехода остается на поверхности, но десантный отсек — под водой. Со слов спасшихся, внутри остались семь человек.

На сайте управления МЧС отмечается, что гусеничный транспортер провалился под воду в 20 километрах от населённого пункта Кожва на технологической дороге. На месте работают спасатели и следователи.