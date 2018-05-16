Ещё
В Коми затонул вездеход с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коми затонул вездеход с людьми 

Рамблер 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В среду, 16 мая, в Коми вездеход, в котором находились девять человек, ушел под воду болота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ..
Двум пассажирам удалось спастись, забравшись на крышу вездехода, отмечает Telegram-канал Mash. Кабина вездехода остается на поверхности, но десантный отсек — под водой. Со слов спасшихся, внутри остались семь человек.
На сайте управления МЧС отмечается, что гусеничный транспортер провалился под воду в 20 километрах от населённого пункта Кожва на технологической дороге. На месте работают спасатели и следователи.
По данным Mash, в вездеходе находились рабочие и подрядчики «Лукойла». Они ехали с производства в поселок Кожва.
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом120
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост376
Чубайс обрадовался, что остался не у дел135
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ139
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице629
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение