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Тягач повредил Boeing-737 в Жуковском
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Тягач повредил Боинг-737 в аэропорту Жуковский 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тягач задел самолет Боинг-737 киргизской авиакомпании "Авиатрафик компани" в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Инцидент произошел во вторник вечером около 22:00 мск. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет Боинг-737, который должен был выполнять рейс Жуковский — Ош (Киргизия)", — сообщили в пресс-службе, отметив, что лайнер не получил серьезных повреждений, однако рейс отложили до среды.
"В связи с техническим инцидентом, произошедшим в аэропорту, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются", — добавили в пресс— службе аэропорта.
В свою очередь источник в экстренных службах пояснил, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостиницах и ожидают вылета в течение дня в среду.
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