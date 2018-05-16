Тягач повредил Boeing-737 в Жуковском

Тягач задел самолет Боинг-737 киргизской авиакомпании "Авиатрафик компани" в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Инцидент произошел во вторник вечером около 22:00 мск. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет Боинг-737, который должен был выполнять рейс Жуковский — Ош (Киргизия)", — сообщили в пресс-службе, отметив, что лайнер не получил серьезных повреждений, однако рейс отложили до среды.
"В связи с техническим инцидентом, произошедшим в аэропорту, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются", — добавили в пресс— службе аэропорта.
В свою очередь источник в экстренных службах пояснил, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостиницах и ожидают вылета в течение дня в среду.