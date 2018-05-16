Utair не пустила на рейс ребенка-инвалида 

Ребенка-инвалида не пустили на рейс авиакомпании Utair, сообщил РИА Новости глава общества инвалидов-спинальников «Ковчег».
По словам Артема Моисеенко, 16-летний уроженец Приморского края перенес операцию на ногах в Кургане и намеревался вместе с отцом вылететь домой, однако представители компании не пустили его в самолет.
«Сказали, что он будет занимать слишком много места», — рассказал он.
Моисеенко объяснил, что, по мнению сотрудников Utair, подросток занимал бы «много места» из-за гипсов на обеих ногах.
«У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна», — уточнил он, отметив, что лишь три дня спустя ребенок и его отец смогли улететь из Кургана, а билеты им купил приморский Фонд соцстрахования (ФСС).
Между тем в Utair рассказали агентству, что «организовали» перелет семьи, а не сделали этого сразу, так как при оформлении билета не было указано, что ребенок — инвалид. В ФСС уточнили, что авиакомпания снизила цену на билет.