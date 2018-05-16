Ещё
Utair не пустила на рейс ребенка-инвалида
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

Utair не пустила на рейс ребенка-инвалида 

Рамблер 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ребенка-инвалида не пустили на рейс авиакомпании Utair, сообщил РИА Новости глава общества инвалидов-спинальников «Ковчег».
По словам Артема Моисеенко, 16-летний уроженец Приморского края перенес операцию на ногах в Кургане и намеревался вместе с отцом вылететь домой, однако представители компании не пустили его в самолет.
«Сказали, что он будет занимать слишком много места», — рассказал он.
Моисеенко объяснил, что, по мнению сотрудников Utair, подросток занимал бы «много места» из-за гипсов на обеих ногах.
«У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна», — уточнил он, отметив, что лишь три дня спустя ребенок и его отец смогли улететь из Кургана, а билеты им купил приморский Фонд соцстрахования (ФСС).
Между тем в Utair рассказали агентству, что «организовали» перелет семьи, а не сделали этого сразу, так как при оформлении билета не было указано, что ребенок — инвалид. В ФСС уточнили, что авиакомпания снизила цену на билет.
Комментарии1  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум130
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Соловьев похвастался роскошными хоромами101
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза95
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста57
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение