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Самолет совершил вынужденную посадку в «Кольцово»
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Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Airbus A320, выполнявший рейс "Екатеринбург — Самарканд", совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. В настоящее время организована доследственная проверка, сообщили в среду в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
"По факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс "Екатеринбург — Самарканд", организована доследственная проверка", — сказали в ведомстве.
По предварительным данным, инцидент произошел в 23:04 мск вторника. На борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, самолет повреждений не получил.
В пресс-службе пояснили ТАСС, что решение о посадке принимал командир воздушного судна. "Причина данного решения будет выяснятся в ходе проверки", — уточнили в ведомстве.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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