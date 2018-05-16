Самолет совершил вынужденную посадку в «Кольцово»

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово»

Airbus A320, выполнявший рейс " Екатеринбург — Самарканд", совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово . В настоящее время организована доследственная проверка, сообщили в среду в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"По факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс "Екатеринбург — Самарканд", организована доследственная проверка", — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошел в 23:04 мск вторника. На борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, самолет повреждений не получил.