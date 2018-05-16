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Под Белгородом ребенок умер во время еды в детсаду
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В Белгородской области двухлетний ребенок умер во время еды в детском саду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / dmitrimaruta
Следствие выясняет обстоятельство смерти двухлетнего мальчика во время еды в детском саду Старого Оскола Белгородской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным 15 мая 2018 года во время приема пищи в детском саду двухлетний мальчик подавился и потерял сознание. Оказанная сотрудниками детского сада и приехавшими медиками помощь не смогла спасти его жизнь", — говорится в сообщении.
Как пояснила РИА Новости старший помощник Следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, заявление в правоохранительные органы о случившемся поступило после 17.00 мск, что позволяет предположить о несчастном случае во время полдника.
Козырева добавила, что это обыкновенный детский сад. Меню полдника выясняется. Устанавливается причина смерти ребенка.
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