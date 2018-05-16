Самый опасный мост России смыло ледоходом

"Это катастрофа для села Куанда, которое было связано автомобильным сообщением с основной территорией района. Куандинский мост смыло лет 15 назад, через Витимский из Таксимо возили топливо, продукты, в том числе для школы-интерната, сейчас поселок отрезан с обеих сторон, осталось только железнодорожное сообщение", — подчеркнул Романов.

Отмечается, что местные власти собираются перекрыть оставшиеся опоры, чтобы водители не пытались преодолеть сооружение. В районе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

565-метровый Витимский мост был построен в начале 1980-х годов во времена строительства Байкало-Амурской магистрали как временный. После сооружения постоянного железнодорожного моста через Витим его подожгли, но металлическая основа осталась. На балки были постелены шпалы, единственный на многие сотни километров переход через реку использовался местными жителями и участниками экспедиций, в интернете его называют одним из самых опасных мостов в мире и самым опасным в России. ≈