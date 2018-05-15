Родители напавшего на прохожих в Париже освобождены из-под стражи

Родители Хамзата Азимова , совершившего нападение на прохожих в Париже, освобождены из-под стражи.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что они были отпущены в связи с отсутствием доказательств их вины в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в квартире родителей преступника, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу.

12 мая Азимов напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.