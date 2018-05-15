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Родители напавшего на прохожих в Париже освобождены
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Родители напавшего на прохожих в Париже освобождены из-под стражи 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Родители Хамзата Азимова, совершившего нападение на прохожих в Париже, освобождены из-под стражи.
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что они были отпущены в связи с отсутствием доказательств их вины в произошедшем.
Ранее сообщалось, что в квартире родителей преступника, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу.
12 мая Азимов напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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