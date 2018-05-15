При пожаре на складе в Ярославле пострадал один человек

При пожаре на складе с краской в Ярославле пострадал один человек

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в огне мог погибнуть человек.

Ранее представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что в северном районе города, Брагино, горит склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне. По данным мэрии города, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован.

"В настоящий момент продолжается тушение пожара. Известно, что один работник склада получил ожоги", — сказал представитель ведомства, не уточнив состояние пострадавшего.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в горящем здании может находиться человек.