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При пожаре на складе в Ярославле пострадал один человек
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При пожаре на складе с краской в Ярославле пострадал один человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Один сотрудник загоревшегося склада с краской в Ярославле получил ожоги, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС РФ.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в огне мог погибнуть человек.
Ранее представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что в северном районе города, Брагино, горит склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне. По данным мэрии города, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован.
"В настоящий момент продолжается тушение пожара. Известно, что один работник склада получил ожоги", — сказал представитель ведомства, не уточнив состояние пострадавшего.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в горящем здании может находиться человек.
"Пока этого нельзя сказать наверняка, но один из работников склада рассказал, что его товарищ не успел выбежать, когда начался пожар", — уточнил собеседник.
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