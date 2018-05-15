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В Ярославле сообщили о локализации пожара
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В Ярославле сообщили о локализации пожара на складе с краской 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / Farmer
Площадь возгорания на складе с краской в Ярославле составила 1,2 тысячи квадратных метров, на данный момент пожар локализован, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии города Хаджи Бадалов.
Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что в северном районе города, Брагино, горит склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне.
"Склад — отдельно стоящее здание. Пожар затронул площадь 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал Бадалов. Он уточнил, что в настоящий момент пожар локализован. Пострадавших нет, уточнил собеседник агентства, также нет угрозы рядом стоящим зданиям.
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