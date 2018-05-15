В Ярославле сообщили о локализации пожара на складе с краской

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Площадь возгорания на складе с краской в Ярославле составила 1,2 тысячи квадратных метров, на данный момент пожар локализован, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии города Хаджи Бадалов. Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что в северном районе города, Брагино, горит склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне. "Склад — отдельно стоящее здание. Пожар затронул площадь 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал Бадалов. Он уточнил, что в настоящий момент пожар локализован. Пострадавших нет, уточнил собеседник агентства, также нет угрозы рядом стоящим зданиям.