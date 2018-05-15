Экс-министру бюджета Франции снизили приговор

Суд в Париже снизил до двух лет тюрьмы приговор экс-министру бюджета

Апелляционный суд Парижа уменьшил до двух лет лишения свободы наказание для экс-министра бюджета Франции Жерома Каюзака, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает радиостанция Europe 1

В 2016 году французский суд приговорил Каюзака к трем годам лишения свободы с обязательным отбыванием наказания. Кроме того, в течение пяти лет Каюзаку будет запрещено избираться на выборные должности.

Во вторник апелляционный суд снизил срок обязательного тюремного заключения до двух лет. Отмечается, что в этом случае Каюзак может попросить о дальнейшей "реструктуризации" приговора и вообще избежать тюрьмы.