Стая птиц помешала посадке самолетов в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово птицы помешали посадке двух пассажирских лайнеров. В итоге самолеты смогли сесть в воздушной гавани лишь со второй попытки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 мая. Командиры двух самолетов Airbus-319, прилетевших в столицу из Читы Анапы , сообщили диспетчерам о большом скоплении птиц на взлетно-посадочной полосе.

Пилотам посоветовали не рисковать и рекомендовали уйти на второй круг.

Пока самолеты выполняли этот маневр, аэродромные службы согнали птиц со взлетно-посадочной полосы. В результате оба лайнера смогли приземлиться в Домодедово без происшествий.