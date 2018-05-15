Стая птиц помешала посадке самолетов в Домодедово 

В московском аэропорту Домодедово птицы помешали посадке двух пассажирских лайнеров. В итоге самолеты смогли сесть в воздушной гавани лишь со второй попытки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 мая. Командиры двух самолетов Airbus-319, прилетевших в столицу из Читы и Анапы, сообщили диспетчерам о большом скоплении птиц на взлетно-посадочной полосе.
Пилотам посоветовали не рисковать и рекомендовали уйти на второй круг.
Пока самолеты выполняли этот маневр, аэродромные службы согнали птиц со взлетно-посадочной полосы. В результате оба лайнера смогли приземлиться в Домодедово без происшествий.
Вечером 7 мая над аэропортом Шереметьево чуть не столкнулись два лайнера. Один из них в этот момент взлетал, а второй заходил на посадку. От трагедии пилотов спасли бортовые системы, которые среагировали на опасное сближение. В итоге самолеты разминулись в 300 метрах друг от друга.