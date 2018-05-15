Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве

В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

Ранее сообщалось, что утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ Совета Европы , а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.