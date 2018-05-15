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Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве
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В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Журналист, которая находится внутри, перестала выходить на связь.
Ранее сообщалось, что утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.
Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.
Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.
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