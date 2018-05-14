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В Льеже злоумышленник угрожал саблей прохожим
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В Льеже злоумышленник угрожал саблей прохожим 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Полиция бельгийского города Льеж обезвредила злоумышленника, который угрожал прохожим саблей, идет допрос, версия теракта на данный момент исключается, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы городской полиции.
Ранее ряд СМИ сообщили, что неизвестный, вооруженный холодным оружием, пытался напасть на прохожих в Льеже.
Инцидент произошел в районе 16.00 (17.00 мск) по местному времени на одной из улиц города. Злоумышленник, вооруженный саблей, вышел из своего автомобиля и погнался за другим водителем.
"Затем он повредил два автомобиля саблей. Полиция оперативно прибыла на место и задержала подозреваемого, который отказывался подчиняться приказам полицейских, но сопротивления не оказал. В настоящий момент его допрашивают", — сообщил РИА Новости представитель городского управления полиции.
"Полиция исключает террористический акт. Пострадавших нет", — отметил он.
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