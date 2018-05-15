В Новочеркасске семья погибла от отравления газом

В Новочеркасске женщина и двое детей погибли от отравления газом

Женщина и двое ее несовершеннолетних детей погибли от отравления угарным газом в Новочеркасске Ростовской области , возбуждено дело, сообщается на сайте СК России.

"Четырнадцатого мая 2018 года в одной из квартир, расположенных в городе Новочеркасске, обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее малолетних детей 2014 и 2016 годов рождения с признаками отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", уточняется в сообщении. В ходе осмотра места происшествия были выявлены нарушения эксплуатации газового нагревательного прибора, истребована документация по газовому снабжению и обслуживанию дома.