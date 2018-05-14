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Более трех тыс. жителей Самары остались без газа
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Более трех тысяч жителей Самарской области остались без газа из-за аварии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Fotolia / Chepko Danil
Более трех тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода в Самарской области, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о повреждении надземного газопровода высокого давления диаметром 150 миллиметров в населенном пункте Балашейка в районе улицы Кирпичная поступило в 13.23 мск 14 мая.
"В результате аварии нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов с населением 3020 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что социально-значимые объекты под отключение не попали. Аварийно-ремонтной бригадой ООО "СВГК" газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет. К ликвидации аварии привлечено 20 человек и 10 единиц техники. Планируется, что аварийно-восстановительные работы будут завершены в 21.00 мск 14 мая.
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