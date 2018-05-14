Смартфон взорвался под руками мастера 

Сообщения о взрывах сотовых телефонов в последнее время появляются всё чаще. Очередной подобный эпизод произошёл в Соединённых Штатах: iPhone, который мастер пытался починить, взорвался рядом с ним. Инцидент произошёл в сервисном центре в Лас-Вегасе. На видеозаписи видно, как сотрудник центра занимается своими делами. Слева у него под рукой находится смартфон. Внезапно гаджет загорается и взрывается. Ошеломлённый мужчина сразу же отбежал и начал звонить в спасательные службы, но пламя довольно быстро утихло. Как позже пояснил мастер, он чинил дисплей смартфона iPhone 6s. Он снял дисплей с телефона и отложил корпус. Спустя некоторое время загорелся аккумулятор, как раз этот момент и попал на видео. Мужчина также сообщил, что в результате взрыва гаджета никто не пострадал, но сам смартфон погиб безвозвратно.