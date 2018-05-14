Владелец сообщил о поджоге на полигоне «Ядрово»

Один из акционеров мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области Алексей Волошин заявил, что неизвестные пытались поджечь ночью новый участок — вторую «карту» полигона.

«Был поджог. Там разлили бензин кругом. Прямо видно. Подожгли. И убежали люди. Полиция приезжала, следы даже нашла… там постоянно ходят патрули, дежурят. Когда увидели огонь — сразу подъехала техника, потушила», — приводит Интерфакс слова Волошина.

Он отметил, что владельцы обсуждают возможность закрытия нового участка полигона из-за проблем с безопасностью.

«Одна из идей — может быть просто закроемся… не будем принимать мусор, не будем работать. Сейчас обсуждаем эту идею. Сами закроем полигон. Пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких-то действий», — добавил он.