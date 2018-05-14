Няня связала и обожгла ребенка кипятком

Няня из Красноярска связала и обожгла ребенка кипятком

В больницу попал малолетний ребенок с ожогами третьей степени. Мальчик получил травмы после наказания от няни. Об этом сообщил сайт Newslab.ru со ссылкой на СУ Следственного комитета России.

По предварительным данным, за мальчиком следила 17-летняя девушка, мама ребенка находилась в другом городе. Причины ее отъезда не уточняются.

Девушка разозлилась на мальчика из-за плохого поведения и решила его наказать. Она закрыла рот ребенку тканью, связала ноги и поливала его горячей водой из-под крана. На следующий день 17-летняя няня вызвала скорую помощь, увидев ожоги на теле мальчика.

О происшествии сотрудникам полиции сообщили медики городской больницы. Сейчас мать мальчика вернулась в Красноярск , с ней работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Раньше подобных инцидентов в семье не случалось.

На данный момент ребенок находится в стационаре, его ожидает экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.