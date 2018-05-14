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Няня связала и обожгла ребенка кипятком
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Няня из Красноярска связала и обожгла ребенка кипятком 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В больницу попал малолетний ребенок с ожогами третьей степени. Мальчик получил травмы после наказания от няни. Об этом сообщил сайт Newslab.ru со ссылкой на СУ Следственного комитета России.
По предварительным данным, за мальчиком следила 17-летняя девушка, мама ребенка находилась в другом городе. Причины ее отъезда не уточняются.
Девушка разозлилась на мальчика из-за плохого поведения и решила его наказать. Она закрыла рот ребенку тканью, связала ноги и поливала его горячей водой из-под крана. На следующий день 17-летняя няня вызвала скорую помощь, увидев ожоги на теле мальчика.
О происшествии сотрудникам полиции сообщили медики городской больницы. Сейчас мать мальчика вернулась в Красноярск, с ней работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Раньше подобных инцидентов в семье не случалось.
На данный момент ребенок находится в стационаре, его ожидает экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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