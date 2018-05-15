В Якутии эвакуируют дом престарелых из-за паводка

В Якутии эвакуируют пациентов из дома престарелых из-за паводка

Якутии начали эвакуировать пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в связи с угрозой подъема воды в реке Лена. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Перевезено 46 проживающих в другие дома — интернаты", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также проведена проверка оповещения и даны инструкции персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что на территории Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.