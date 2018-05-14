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На Украине при падении козырька подъезда погиб ребенок
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На Украине при падении козырька подъезда погиб ребенок 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Четверо детей получили травмы из-за падения бетонного козырька у входа в подъезд в подконтрольном украинским силовикам городе Доброполье Донецкой области, одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщило в понедельник областное управление полиции Украины.
По данным украинской полиции, ЧП произошло в воскресенье.
"В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы… К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка умерла", — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
В нем также отмечается, что "трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает".
В настоящее время устанавливаются причины трагедии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".
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