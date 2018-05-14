Рыбака в Крыму оштрафуют за гибель дельфина

В Крыму рыбака оштрафуют за гибель дельфина

Рыбака в Крыму заставят уплатить штраф за гибель дельфина, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ

В ведомстве отметили, что к ним поступила информация о попадании в ставной невод в Балаклавской бухте черноморского дельфина. При этом к моменту прибытия пограничников к месту установленных сетей выяснилось, что их владелец уже избавился от неживой особи черноморской афалины.

При этом рыбак должен был известить дежурного Росприроднадзора о попавшем в сети животном и передать погибшее млекопитающее на экспертизу, однако этого не сделал, уточнили в ФСБ.

"Нарушителю грозит штраф", — говорится в сообщении.