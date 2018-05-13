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В Турции умер находившийся в коме российский турист
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Российский турист, находившийся в коме в Турции, скончался 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: AFP 2018
Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук, который впал в кому во время отпуска в городе Алания, скончался в турецком госпитале Baskent, сообщили родственники погибшего.
"Сегодня, 13 мая, не выходя из комы, Сергей Цукрук умер", — сообщила мать россиянина в группе поддержки в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщалось ранее, турист из Екатеринбурга находился на отдыхе с женой и ребенком. Третьего мая, возвращаясь с завтрака и прогулки, супруга обнаружила его в номере отеля после неудачной попытки суицида, в больнице констатировали сердечный приступ, сообщала страховая компания ERV.
Знакомая мужчины сообщала РИА Новости, что состояние россиянина стабильно тяжелое, манипуляции по выводу его из комы успехов не принесли. Периодически мужчину отключали от аппарата искусственной вентиляции легких, но реакций организма не последовало.
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