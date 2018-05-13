В Турции умер находившийся в коме российский турист

Российский турист, находившийся в коме в Турции, скончался

Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук, который впал в кому во время отпуска в городе Алания, скончался в турецком госпитале Baskent, сообщили родственники погибшего.

"Сегодня, 13 мая, не выходя из комы, Сергей Цукрук умер", — сообщила мать россиянина в группе поддержки в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, турист из Екатеринбурга находился на отдыхе с женой и ребенком. Третьего мая, возвращаясь с завтрака и прогулки, супруга обнаружила его в номере отеля после неудачной попытки суицида, в больнице констатировали сердечный приступ, сообщала страховая компания ERV.